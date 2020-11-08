Dünyada sadece o ilimizde çıkıyor! Paraya para demiyorlar! Fiyatı altından pahalı ve rengine göre değeri artıyor

Opal Çeşitleri

Uluslararası sınıflamaya göre 99 çeşidi bulunan Opal'in en yaygın olanlarından bahsedelim. Siyah Opal (Black Opal), Jelimsi opal (Jelly Opal), Kristal Opal (Crystal Opal), Beyaz Opal (White Opal), Süt Opal (Milk Opal), Adi Opal (Common Opal), Ağaç Opal (Wood Opal), Ateş Opali (Fire Opal) en bilinenleridir.

Ateş Opali (Fire Opal)

Ateş Opal renk olarak ateş kırmızısı, turuncu ve sarı tonlarındadır. En değerlileri koyu kırmızı olanlardır. Renk oynaması olmayan bir opal türüdür. Mücevher taşı kalitesinde olan opal çeşididir. Ateş Opali denildiğinde akla ilk gelen yer Meksika'dır. Ülkemizde az miktarda da olsa Kütahya civarında çıkarılmaktadır. Meksika'da bulunan ateş opali ticarette ballı opal, alev opali gibi isimlerle de bilinir.

Siyah Opal (Black Opal)

Siyah Opalde zemin genellikle siyah yada gri, kahverengi, mavi, kırmızı gibi koyu bir renktir. Bu zemin üzerinde gökkuşağı renklerinde ışık kırılmaları oluşur. Nadir bulunan bir tür olan siyah opal Avustralya'daki maden yataklarından çıkarılmaktadır. Nadir ve mücevher taşı değerindedir.

Jelimsi opal (Jelly Opal)

Saydam yada yarı saydam genellikle mavimsi görünümde olan opal türüdür. Jelimsi opal diğer opallerden farklı olarak ışık oyunları küçük parçalar halinde değil taşın genelinde olmaktadır. Bu sebeple aytaşı ve kalsedon ile karıştırılabilmektedir. Genellikle Meksika'da ve Nadiren Avustralya'da çıkarılmaktadır.

Kristal Opal (Crystal Opal)

Kristal Opal'de zemin saydam yada yarı saydamdır. Transparan bir taş olduğu için ışığa tutulduğunda gökkuşağı renklerinin görüntüsü büyüleyicidir.