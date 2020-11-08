Dünyada sadece o ilimizde çıkıyor! Paraya para demiyorlar! Fiyatı altından pahalı ve rengine göre değeri artıyor

Dünyada sadece o ilimizde çıkıyor! Paraya para demiyorlar! Opal taşı, silis grubuna ait olan, aslında bir kuvars çeşididir. Yer altındaki suların hareket etmesi ve kayalar arasındaki boşluklarda çökelmesi sonucu oluşur. Silis'in hidratlı ve jelatinli tüm çeşitlerini kapsar. Bu sebeple görünümü yağsı ve camsıdır. Opal, yarı değerli taşlar arasında oldukça ünlüdür. Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşlardan en değerlisi olan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opali taşı işlenerek değerine değer katıyor. İşlenmemiş kütle halinde kilogramı bin dolar olan ağaç opali işlendiğinde yaklaşık 10 gramı 6-7 bin liradan alıcı buluyor.
DÜNYADA SADECE ZİLE'DE ÇIKIYOR
Kuyumcu Öğretmeni Nevra Yenisoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin desteği ile Zile ilçesinden sonra Tokat'ta da kurulan atölyede yarı değerli taşların işlendiğini söyledi. Doğaltaş atölyesinde yarı değerli taşların birçok aşamadan geçerek değerli takılara dönüştüğünü belirten Yenisoy, taşlar arasında en çok ağaç opalinin dikkat çektiğini kaydetti. Dört renkli ağaç opal taşının dünyada sadece Tokat'ın Zile ilçesinde çıktığını belirten Yenisoy, "Taşımız 2012 yılında keşfedildi. 20 milyonla 60 milyon yıl arasında bir oluşum sürecine sahip bir taş. Yarı değerli taşlar arsında en değerli taşlardan birisi. Renkleri ile oldukça dikkat çekiyor. Bu taşlardan takılar kol düğmeleri, küpe, yüzük yapabiliyoruz" dedi.
RENGİNE GÖRE FİYATI ARTIYOR
Taşın kütle olarak kilogram fiyatının bin dolar olduğunu belirten Yenisoy, "Bu taştan yapılan takılarımız için her biri için ayrı fiyat biçiliyor. Renginden rengine fiyatımız değişiyor. Ağaç fosilinden oluşan bu taş ağın damarına göre renkli oluyor. Bu nedenle taşın bir kısmı yemyeşil diğer tarafı kahverengi bir renk oluyor. Bizim için önemli olan renkli olan bölümü. Ne kadar renk arttırırsak fiyatı o kadar değerli oluyor. Şu anda elimde tuttuğum kolye şeklindeki taş 7 bin lira. Özel koleksiyonluk bir taştır. Tasarımı yapılarak gümüş işlemesi yapılacak. Özel bir sipariş olarak aldık, tamamlayıp sahibine teslim edeceğiz" diye konuştu.
ALTINDAN PAHALI
Ağaç opalinin altından daha değerli bir taş olduğunun altını çizen Yenisoy, "Bu taşlardan koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Her taktığı takı kendine özel oluyor. Mesela bir ametist bir bileklik yaptığınızda herkeste görebilirsiniz ama ağaç opalinde öyle bir özellik yok. Her yaptığımız takıdaki taşın rengi ve deseni bir diğerine benzemiyor. Asla birebir takı çıkmıyor. Her takı kendine özel çıkıyor" ifadelerini kullandı.
3 TON TAŞTAN 50-100 KİLO DEĞERLİ TAŞ ÇIKIYOR
Bir ağaçtan 3 tona yakın taş çıktığını altını çizen Yenisoy açıklamalarını şöyle tamamladı:
"3 tona yakın ağaç opalinden yaklaşık 50 - 100 kilogramı renkli çıkıyor. Geri kalan kısım ise kahverengi diyeceğimiz cinsten çıkıyor. O nedenle bizim için önemli olan renkli kısmını bulabilmek. Bu nedenle kesim, işlemesi önemli"
Opal Çeşitleri
Uluslararası sınıflamaya göre 99 çeşidi bulunan Opal'in en yaygın olanlarından bahsedelim. Siyah Opal (Black Opal), Jelimsi opal (Jelly Opal), Kristal Opal (Crystal Opal), Beyaz Opal (White Opal), Süt Opal (Milk Opal), Adi Opal (Common Opal), Ağaç Opal (Wood Opal), Ateş Opali (Fire Opal) en bilinenleridir.
Ateş Opali (Fire Opal)
Ateş Opal renk olarak ateş kırmızısı, turuncu ve sarı tonlarındadır. En değerlileri koyu kırmızı olanlardır. Renk oynaması olmayan bir opal türüdür. Mücevher taşı kalitesinde olan opal çeşididir. Ateş Opali denildiğinde akla ilk gelen yer Meksika'dır. Ülkemizde az miktarda da olsa Kütahya civarında çıkarılmaktadır. Meksika'da bulunan ateş opali ticarette ballı opal, alev opali gibi isimlerle de bilinir.
Siyah Opal (Black Opal)
Siyah Opalde zemin genellikle siyah yada gri, kahverengi, mavi, kırmızı gibi koyu bir renktir. Bu zemin üzerinde gökkuşağı renklerinde ışık kırılmaları oluşur. Nadir bulunan bir tür olan siyah opal Avustralya'daki maden yataklarından çıkarılmaktadır. Nadir ve mücevher taşı değerindedir.
Jelimsi opal (Jelly Opal)
Saydam yada yarı saydam genellikle mavimsi görünümde olan opal türüdür. Jelimsi opal diğer opallerden farklı olarak ışık oyunları küçük parçalar halinde değil taşın genelinde olmaktadır. Bu sebeple aytaşı ve kalsedon ile karıştırılabilmektedir. Genellikle Meksika'da ve Nadiren Avustralya'da çıkarılmaktadır.
Kristal Opal (Crystal Opal)
Kristal Opal'de zemin saydam yada yarı saydamdır. Transparan bir taş olduğu için ışığa tutulduğunda gökkuşağı renklerinin görüntüsü büyüleyicidir.