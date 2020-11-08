Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Kocaeli'ye 3 milyar liralık yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan, bu yatırımları kalem kalem sıraladı.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde görev almak ateşten bir gömlek giymek demek. Hizmette görev almak zorluklara, fedakarlıklara talip olduğunu bilmelidir.

Kocaeli asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden. Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.

Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan Kocaelimizin hizmetine sunuyoruz. Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih devlet hastanesi'ni, Gölcük Sağlık kompleksini, Gölcük Devlet hastanesi ek hizmet binasını, 112 acil hizmetleri istasyonunu bugün hizmete açıyoruz.

Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Aslında 3 yıl oldu resmi maçlar yapılıyor. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem stadın resmi açılışını bugün yapmak nasip oldu.

Belediyelerimiz hemşehrilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı 1 milyar 170 milyon liralık yatırım ve proje Kocaelimize hayırlı olsun.

İlçe belediyelerimiz önemli hizmetler gerçekleştirmiş. Emeği geçen kurum ve belediyeleri gönülden tebrik ediyorum

Kocaeli özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyuyor. Bizler de müteşebbislerimizi her alanda destekliyoruz. Sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yeni sanayi tesislerimizle üretim alt yapımızı güçlendiriyoruz.

Bugün de Gebkim OSB'de 3 fabrikanın resmi açılışı, 3 fabrikanın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Kimyada 1.2 milyar liralık bir yatırımın Kocaeline kazandırılması heyecanını yaşıyoruz.