FIAT TARİHÇE

1899 yılının yaz aylarında Turin'deki, İtalya'nın tek otomobil fabrikasında, toplamda 150 işçiyle 3½ beygir gücünde sadece 24 otomobil üretilmişti.

Bu ilk dönem vizyonerlerinin duydukları heyecan sayesinde, onların miras bıraktığı tutku, bilgi birikimi ve deneyimi temel alan 7 fabrikası, 50.000'den fazla çalışanıyla Fiat bugün en büyük otomobil üreticilerinden biri oldu. 100 yılı aşkın bu tecrübe ile klasik 500'den yeni 124 Spider'a kadar birçok model ortaya çıktı. Fiat'ın tarihini oluşturan bu yapıtaşlarının her biri, Fiat markasını anlatan Fiat Heritage projesinin ortaya çıkmasını sağladı.