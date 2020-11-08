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    • 08.11.2020 15:53
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    Bakan Varank duyurdu: 1,2 milyar liralık yatırım

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'de gerçekleştirilen temel atma ve açılış törenlerinde açıklamalarda bulundu. Varank, "Gerçekleştireceğimiz temel atmalar ve açılışlarla 1,2 milyar liranın üzerinde yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarda yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltmak var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve ülkemizin yarınları olan gençlerin mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var." dedi.

    Bakan Varank duyurdu: 1,2 milyar liralık yatırım

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'de gerçekleştirilen temel atma ve açılış törenlerinde açıklamalarda bulundu. Varank, "Gerçekleştireceğimiz temel atmalar ve açılışlarla 1,2 milyar liranın üzerinde yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarda yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltmak var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve ülkemizin yarınları olan gençlerin mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var. Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı." dedi.

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    Haberler Ekonomi Bakan Varank duyurdu: 1,2 milyar liralık yatırım