9 Kasım canlı altın takibi: Güncel gram, çeyrek ve yarım altın alış -satış fiyatı kaç TL oldu?

Canlı altın takibi: Yastık altı yatırımı olarak tabir edilen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|523,80
|524,00
|538,50
|538,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.452,00
|3.473,00
|3.549,00
|3.570,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|477,70
|481,70
|491,00
|495,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.373,00
|3.393,00
|3.468,00
|3.488,00
|Yarım Ziynet
|1.687,00
|1.697,00
|1.734,00
|1.744,00
|Çeyrek Ziynet
|843,00
|848,00
|867,00
|872,00
ALTIN FİYATLARI NE KADAR ? BİDEN SONRASI NE OLACAK?
Altının ons fiyatı 1951 dolar seviyesinde. Gram altın 534 TL. Çeyrek altın ise 874 TL.
BMO Capital Markets türev metal piyasaları müdürü Tai Wong, "Piyasalar Biden'ın başkanlığına ve Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına hazırlanıyor, böylece önümüzdeki iki yıl boyunca etkili politika hamleleri görülmeyebilir. Büyük bir mali teşvik paketinin olmayacağı ihtimali de ABD Hazine tahvillerinde sert bir ralliye neden olurken altını kendi fiyat aralığının tam ortasında konumlandırdı."
Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise "Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato'da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor."
"Bütün bu seçim tantanası geçtikten sonra altını sevmek zorunda kalacaksınız." diyen Moya, ekstra mali teşvik paketi ve Fed beklentilerinin bunda etkili olacağını belirterek şöyle devam etti:
"Bir mavi dalga senaryosu görmesek bile Fed faizlere birkaç yıl daha dokunmayacaktır. Yerel hükümetlerin salgında yaşanan artışla beraber daha fazla yardım ihtiyaçları doğrultusunda, Senato da daha fazla mali teşvik paketini geçirmek zorunda kalacaktır. Böylece Trump yönetiminde ticaret için geçecek dört zorlu yıl daha altının güvenli liman alımlarını artıracaktır."
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 536 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 524 bin 250 lira, en yüksek 536 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 536 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 203 milyon 110 bin 538,35 lira, işlem miktarı ise 2.274,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 218 milyon 572 bin 807,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.941,74 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.941,74 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,70 artarak 536 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4554 lira, satışta 8,4892 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4358 lira, satışta 8,4696 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 103,56 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 düşüşle 40,15 dolardan işlem görüyor.