Sıfır otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından sık sık inceleniyor. Bilindiği üzere araba markaları Kasım ayı fırsatlarını duyurmaya başladı. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat 500x, Hyundai i10, Ford Puma, Citroen C3, Citroen C5 Aircross SUV, Toyota C-HR, Mini Cooper SE, Ford Puma marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmeler yapıyor. İşte Toyota, Dacia, Ford, Hyundai, Mini Cooper, Nissan fiyat listesi
KASIM AYI SIFIR ARABA FİYATLARI
İşte marka marka en seçkin modellerin fiyatları;
Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Hyundai Tucson 316.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mini Cooper SE 386.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Volkswagen Passat 333.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla