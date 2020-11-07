Sıfır otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından sık sık inceleniyor. Bilindiği üzere araba markaları Kasım ayı fırsatlarını duyurmaya başladı. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat 500x, Hyundai i10, Ford Puma, Citroen C3, Citroen C5 Aircross SUV, Toyota C-HR, Mini Cooper SE, Ford Puma marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmeler yapıyor. İşte Toyota, Dacia, Ford, Hyundai, Mini Cooper, Nissan fiyat listesi

KASIM AYI SIFIR ARABA FİYATLARI

İşte marka marka en seçkin modellerin fiyatları;