Son dönemde internette hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Cebinde bu parayı bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 200 bin liraya satışa sunuyor. Bingöl'de esnaflık yapan 45 yaşındaki Şahin Şentürk, basım hatası nedeniyle sağ üst köşesinde '10' yerine '1' yazan banknotu, 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Şentürk, "Cebimdeki bulunan paraların karışık olması nedeniyle düzeltirken bu para dikkatimi çekti üzerinde 0 olmadığını fark ettim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu hatalı basıldığını öğrendim" dedi.

70 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince ve 70 bin TL'ye satışa çıkardı.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı.