Milyonlarca emekli vatandaş intibak zammı ile ilgili yaşanan gelişmeleri takip ederken yeni yılda neler olacağını merak ediyor. 2020 yılı için geri sayım başladı. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Son olarak 355 TL'ye varan artışın uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu. Peki, intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İntibak zammı ile ilgili son dakika haberlerini gelişmeleri takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI HAKKINDA SON GELİŞMELER

2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.