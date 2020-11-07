Esnafa-girişimciye destek artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, istihdamın artması, toplumun tüm kesimlerinin korunması için güçlü adımlar atmaya devam edecek. Bakanlık'ın 2021 bütçesine göre, esnafın kullandığı kredilerin sübvansiyonu kapsamında 3 yıllık bütçe döneminde toplam 12.5 milyar liralık destek sağlanacak. 2.5 milyon esnafa verilecek destek, 2021'de 3 milyar 808 milyon, 2022'de 4 milyar 202 milyon, 2023'te de 4 milyar 539 milyon lirayı bulacak.

3 YILLIK ROTA

Sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yatırım amacıyla yapılan sermaye transferleri yılın sonunda 17 milyar lirayı geçecek. Bu tutar 2021'de 17 milyar 478 milyon, 2022'de 21 milyar 702 milyon, 2023'te 39 milyar 620 milyon lira olarak tahmin ediliyor. 3 yıllık dönemde yatırım amacıyla yapılan sermaye transferleri 80 milyar liraya yaklaşacak.

2021'DE % 20 YÜKSELİŞ

Tarımsal kredilerin sübvansiyonu için yılın sonunda 4.6 milyar liraya ulaşması beklenen ödemeler, 2021'de 5.4 milyar, 2023'te de 7.1 milyar olacak. Tarımsal üretimin desteklenmesi kapsamında kamu sermayeli kuruluşlara yapılacak ödemeler de gelecek yıl 1 milyar lirayı geçecek. Girişim sermayesi fonlarına aktarılan kaynak tutarındaki artış 2021'de yüzde 20, 2023'te de yüzde 10 olacak. 3 yıllık dönemde mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak.

FON'UN % 50'Sİ İMALATA

Kredi Garanti Fonu'nun öncelikli sektörlerde rekabetçiliği artıracak projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fon'un yüzde 50'si imalat sanayii sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Özsermayesi 10 milyar lira artırılacak Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecek. 2021'de 750 milyon dolar kaynak temini hedefleniyor. Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine arz edilecek Hazine taşınmazı sayısı artırılacak.