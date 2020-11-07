Soğanın raf ömrü uzayacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Sera AŞ (TK Sera AŞ) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında, soğanın raf ömrünü uzatmaya yönelik proje kapsamında sözleşme imzalandı. Projeyle TK Sera AŞ, hasat edilen soğanı yaklaşık yüzde 40 fire veren geleneksel saklama yöntemleri yerine soğuk hava deposunda saklayacak ve böylece ürünün raf ömrü 8-10 ay uzayacak. Polatlı'da kurulacak yıllık 24 bin ton işleme kapasitesine sahip tesis, saatte 10 ton kapasiteli ayıklama, boylama, tartı ve ambalaj işlemlerini yapabilecek üniteye de sahip olacak.