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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 Gazete
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    , çocuklara odaklandı

    yapan , çocukların öncesi, sırası ve sonrasında travma yaşamaması ve cerrahların müdahaleyi daha rahat yapabilmeleri için sağlıklı ve özel ortamlar oluşturulmasına yönelik ürünleri de portföyüne ekleyecek.

    Çocuklara odaklandı

    Cerrahi cihaz üretimi yapan Bıçakcılar, çocukların öncesi, sırası ve sonrasında travma yaşamaması ve cerrahların müdahaleyi daha rahat yapabilmeleri için sağlıklı ve özel ortamlar oluşturulmasına yönelik ürünleri de portföyüne ekleyecek. Bıçakcılar CEO'su Souheil ElHakim, "Geleceğimizi kuracak olan çocuklarımızın ileriye hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak hiçbir yara almadan ulaşmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Ameliyatlarda sadece çocuklara özel hazırlanan ortamların gerekliliğini savunan , SurguKids adını taşıyan bir kit hazırladı.

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