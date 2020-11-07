Bakan Selçuk tarih vermişti… Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar?

Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Ücretsiz izne ayrılan binlerce çalışan nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor. Ödemeler bankalar aracılığıyla veya PTT üzerinden yatırılıyor. Ekim ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yatırılacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.
EKİM AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hakkında bilgi verdi.
"Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı.
Bakan Selçuk, "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Selçuk, ayrıca fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.
Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;
a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,
17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
b) İş akdi feshedilenler için,
15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
Şartlarının oluşması gerekmektedir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
Nakdi Ücret Desteği ne kadar veriliyor araştıran ücretsiz izne ayrılan kişiler ne zaman nve nerede Nakdi Ücret Desteği parasını alacağını öğrenmek istiyor. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 39,24 lira olarak belirtilmiş. Fakat bu ücret net ücret değil. Damga vergisinin de kesilmesi gerekir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir.