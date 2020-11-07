Bakan Selçuk tarih vermişti… Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi Ücret Desteği ne kadar veriliyor araştıran ücretsiz izne ayrılan kişiler ne zaman nve nerede Nakdi Ücret Desteği parasını alacağını öğrenmek istiyor. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 39,24 lira olarak belirtilmiş. Fakat bu ücret net ücret değil. Damga vergisinin de kesilmesi gerekir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir.