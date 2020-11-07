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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 18:06
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    • 07.11.2020 18:06
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    larda son dakika flaş karar değişikliği yaşanıyor! En alternatif krediyi veren banka değişti

    larda son dakika depremi yaşandı. En alternatif ihtiyaç ve kredisini veren banka değişiyor. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlar için güncel faiz oranları haberimizde yer almaktadır.

    Bankalarda son dakika faiz depremi yaşandı!

    Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Bilindiği üzere bankalar çeşitli dönemlerde yeni fırsatlar sunarak kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Banka banka oranlardaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor. Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir.

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt kredi: 1.80

    İhtiyaç kredisi: 1.76

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.30

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.38

    Taşıt kredisi: 1.42

    Konut kredisi: 1.35

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Konut kredisi: 1.33

    Taşıt kredisi: 1.47

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 1.34

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Standart konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.9

    Tüketici kredisi: 1.9

    Taşıt kredisi: 1.54

    Not: Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir.
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    Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika flaş faiz karar değişikliği yaşanıyor! En alternatif krediyi veren banka değişti