Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Bilindiği üzere bankalar çeşitli dönemlerde yeni fırsatlar sunarak kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Banka banka oranlardaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor. Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir.

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30