Yastık altı yatırımı olarak tabir edilen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Altın piyasasındaki son alış satış fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 524 bin 250 lira, en yüksek 536 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 536 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?