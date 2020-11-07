7 Kasım A101 aktüel kataloğu ürünleri bu hafta satışa sunuldu. A101'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Hun Tahin, Yayla Hazır Yemek Fasulye Pilaki, Eti Tartini Kek Frambuazlı Turta, Activex Sıvı Sabun, Paşabahçe Çay Seti 12 Parça, Elidor Saç Kremi Anında Onarıcı, Ülker İkram Bisküvi Çikolata Kremalı, Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li Spon 20'li, Bolmix Vişne Reçeli, Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi, Milka Bonibon Draje Çikolata yer alıyor.
A101 7 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi
Zeo Salamura Siyah Zeytin 1 kg
Nimet Dondurulmuş Dilimli Patates
Hanımeller Kurabiye Çeşitleri
Paşabahçe Çay Seti 12 Parça
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri
Algida dondurma ürünlerinde yeni fırsatlar
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