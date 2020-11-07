7 Kasım ŞOK aktüel ürünler listesi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu! 7 Kasım ŞOK aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? ŞOK'ta bu hafta sonu Pamuklu Tek Kişilik Battaniye, Presmix Narenciye Sıkacağı, Alpina İnox Aspiratör, Metal MotifIi Sehpa 2'li ürünler dikkat çekiyor. İşte, ŞOK marketlerindeki en uygun fiyatlı aktüel ürünler…

ŞOK 7 KASIM 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Narenciye Sıkacağı

• Özel açılı kremiyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar

• Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar