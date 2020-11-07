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    • 07.11.2020 17:10
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    • 07.11.2020 17:10
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    7 Kasım ürünler listesi! kataloğunda bu hafta neler var?

    Marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar aktüel ürün listelerini ve fiyatlarını araştırıyor. Birçok market sunduğu kampanyalarla müşterilerine aktüel fırsatlar yaratıyor. Peki, 7 Kasım ürünler listesi nasıl? kataloğunda hangi ürünler var? Haberimizden ŞOK aktüel ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. ŞOK marketleri Türkiye’nin birçok noktasında bulunuyor ve gıdadan kişisel bakıma teknolojiden hobi ürünlerine pek çok farklı yelpazede ürün sunuyor.

    takvim.com.tr
    7 Kasım ŞOK aktüel ürünler listesi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürünler listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu! 7 Kasım ŞOK aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? ŞOK'ta bu hafta sonu Pamuklu Tek Kişilik Battaniye, Presmix Narenciye Sıkacağı, Alpina İnox Aspiratör, Metal MotifIi Sehpa 2'li ürünler dikkat çekiyor. İşte, ŞOK marketlerindeki en uygun fiyatlı aktüel ürünler…

    ŞOK 7 KASIM 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Narenciye Sıkacağı

    • Özel açılı kremiyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar
    • Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar

    Elektrikli Izgara
    • 100-260°C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat
    • Yapışmaz ızgara plakası ve tepsi
    • Çıkarılabilir termostat ünitesi
    •Çıkarılabilir yağ damlama tepsisi
    •Kokusuz ve dumansız ızgara özelliği
    •Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
    2000 W

    3'lü Kurulama Bezi

    Çelik Cezve
    • 450 ml • 0,60 mm kalınlık, bakalit sap

    Pamuklu Çift Kişilik Battaniye
    Pamuklu
    180x220 cm

    Kelebek Havluluk
    • DKP şeritten metal
    • 27x14 cm
    • Renk üzeri patineli

    Metal MotifIi Sehpa 2'li
    • 48x35 cm • 48x30 cm
    • Altın sarısı-siyah veya bakır-siyah renk seçenekleriyle

    Baskılı Pipetli Bardak 400 ml

    Çekiçli Bultak
    • Görme, dokunma, kavramsal ve kaba motor becerilerini geliştirir
    • +10 ay

    Nivea Soft Nemlendirici Bakım Kremi 200 ml
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    Haberler Ekonomi 7 Kasım ŞOK aktüel ürünler listesi! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?