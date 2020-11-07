ABD'de yaşayan Tiffany Butler kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem bularak paraya para demiyor. Dünya genelinde özellikle girdiği alanlarda başarılı olan insanların başarı hikayeleri takdirle karşılanıyor. Ancak bu örnek diğerlerinden biraz daha farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor. Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani yaklaşık 22 bin lira kazanıyor.

KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM

Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor. Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani yaklaşık 22 bin lira kazanıyor.