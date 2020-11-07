ABD'de yaşayan Tiffany Butler kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem bularak paraya para demiyor. Dünya genelinde özellikle girdiği alanlarda başarılı olan insanların başarı hikayeleri takdirle karşılanıyor. Ancak bu örnek diğerlerinden biraz daha farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor. Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani yaklaşık 22 bin lira kazanıyor.
KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM
Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor. Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani yaklaşık 22 bin lira kazanıyor.
ÇÖPÜ PARAYA ÇEVİRİYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor.
İLGİNÇ BİR YÖNTEM BULDU
Tiffany Butler isimli kadın, para kazanmanın ilginç bir yolunu buldu.
AYDA 2 BİN STERLİN KAZANIYOR
Tiffany Butler, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan çöp konteynirlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 2000 sterlin kazanıyor.
GÜNDE ÜÇ SAAT ÇALIŞARAK TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR
Tiffany, normalde ev kadını olduğunu bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak böyle bir işe koyulduğunu ve günde saat üç saat çalışarak tüm ihtiyaçlarını kazanacak kadar para kazandığını söyledi.
SADECE SATABİLECEĞİ ÜRÜNLERİ ALIYOR
Evinin garajının şuan kullanılmadan çöpe atlan eşyalar ile dolu olduğunu söyleyen Tiffany, konteynırları karıştırırken sadece kullanabileceği ve satabileceği ürünleri aldığını söyledi.
SATIŞINI İNTERNET ÜZERİNDE YAPIYOR
Tiffany, topladığı ürünleri internet üzerinden satıyor ve ayda 2000 sterlin gelir elde ediyor.