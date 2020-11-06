Tam anlamıyla üzerine titriyor! Gözü gibi bakıyor! 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif ettiler satmadı

Sivas'ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan Serdar Tuncay, 27 kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor. Dünyanın en sevilen minibüs modellerinden olan VW T2'nin üretimi, ilk olarak 1950'li yıllarda Almanya'da başlamıştı. 1970 yılında ise Almanya'daki yeni güvenlik standartları sebebiyle minibüsün üretimi Brezilya'da devam etmiş. Burada 2013 yılına kadar üretilen aracın Brezilya'nın 2014 yılında ABS ve çoklu hava yastığı zorunluluğu içeren güvenli standartlarına uymadığı gerekçesiyle üretimi son bulmuş oldu.
HİÇ YOLDA KALMADI
Serdar Tuncay, klasik otomobili ile hiç yolda kalmadığını belirterek, "Arabayı 1993 yılında aldım, 27 yıl oldu. O zamanlar 11 bin mark verdim. 4 bin markta harcadım 15 bin marka mal ettim. Aldığım gibi hiçte boyatmadım. Lastikleri eskiydi lastikleri aldım. Renkli cam taktırdım. Döşemelerini yaptırdım. Şimdiye kadar hiç yolda kalmadım. Ankara, Kayseri, Tokat ve Malatya gibi şehirlere gittim" dedi.
GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR
"Ben aldığımda 15 bin 600 kilometredeydi, şuanda 74 bin kilometrede. Şimdiye kadar bu arabayla hiç ceza yemedim. Kazada yapmadım. Görenler gülümsüyor. Çocuklar, yetişkinler fotoğraf çekiliyor. Hiç satmayı düşünmedim. Geçen sene biri sordu. İnternete koyayım 125 bine satayım ben dedi.
Bende komşuma durumu bahsettim. O da 'usta satarsan ben 100 bine kabulüm' dedi. Seviyorum arabamı, hoşuma gidiyor. Hatta garajda yatıyor tanıyanlar 'Ağabey niye yatırıyorsun. Çık dolaş da insanların göz zevkini gider' diyorlar" şeklinde konuştu.
Volkswagen, 60'ların efsane minibüsünü tekrar üretecek
Volkswagen'in ilk kez 1950 yılında üretilen klasik minibüsü T2, geri dönüyor. Ancak yeni model, klasik versiyondan farklı olarak tamamen elektrikli olacak.
Volkswagen CEO'su Dr. Herbert Diess, aracın geçmiş ile geleceği birleştireceğini söyledi. Diess, "Mikrobüs Kaliforniya hayat tarzının bir parçası olacak. Klasik minibüsü elektirikli araç olarak yeniden icat ederek geri getiriyoruz" dedi.
Buzz'ün dünya lansmanı Detroit Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Elektirikli ve dört kapılı aracın 2022 yılında showroom'lardaki yerini alması bekleniyor. Volkswagen, yeni araçla ABD, Çin ve Avrupa pazarını hedefleyecek.
Yeni aracın teknik özellikleri ile ilgili şimdilik açıklanan resmi bir veri yok. Ancak aracın konsept modelinin 434 km olan menzili, pilin yüzde 80'inin 30 dakikada şarj edilebiliyor olması ve 369 beygirlik elektrikli motoru seri üretime geçecek versiyonu ile ilgili bir fikir verebilir.