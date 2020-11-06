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    • 06.11.2020 11:01
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    • 06.11.2020 11:27
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    SON DAKİKA: Kasım ayı ve kredileri hesaplara yatmaya başladı!

    Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı ve kredilerinin yükseköğrenim lerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

    İHA
    Bakan açıkladı: Hesaplara yatmaya başladı!
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim lerinin Kasım ayı ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6-10 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında yeni başvuru yapacak öğrenciler için de uyarıda bulunarak, "Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım" dedi.

    T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım Cuma günü, "2" olanlar 7 Kasım Cumartesi, "4" olanlar 8 Kasım Pazar günü, "6" olanlar 9 Kasım Pazartesi günü, "8" olanlar 10 Kasım Salı günü ödemelerini alabilecek.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Kasım ayı burs ve kredileri hesaplara yatmaya başladı!