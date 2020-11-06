2021 ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMA TARİHİ

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Aralık ayının ilk günlerinde işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve hükümet temsilcisi bir araya gelecek ve 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Devlet memuru çalışanların dışında çalışan personellere (kamu ve özel sektör) ödenebilecek en alt aylık maaş tutarına asgari ücret denilmektedir. Komisyonca belirlenen asgari ücret net ve brüt olarak ücretlendirmede uygulanır. 2020 yılı asgari ücret miktarı da 2019 yılı Aralık ayında kamuoyuna bakanlık tarafından açıklandı.

Asgari ücret her yıl, yıl sonunda toplanan komisyon tarafından belirlenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında sendikalar, işveren sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte oluşturulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın asgari ücret net ve brüt miktarı belirlenmektedir.