Her yıl bir sonraki yılın asgari ücretinin belirlenmesi için yıl sonuna doğru toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir sonraki yıl asgari ücrete gelecek zammı belirliyor. 2020 sonlarına doğru yaklaşırken vatandaşların en merak ettiği konu yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağıdır. Asgari ücrete 2021 yılında kaç tl zam geleceği henüz kesin bilinmiyor. Fakat ekonomistler tarafından bazı tahminler var. Geçen yıl 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl açıklanan enflasyon oranları ile asgari ücret değişti mi, 2020 asgari ücret net ve brüt ne kadar araştırılıyor. Peki 2020 AGİ ücretleri nedir? AGİ değişti mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
2021 ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMA TARİHİ
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Aralık ayının ilk günlerinde işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve hükümet temsilcisi bir araya gelecek ve 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.
Devlet memuru çalışanların dışında çalışan personellere (kamu ve özel sektör) ödenebilecek en alt aylık maaş tutarına asgari ücret denilmektedir. Komisyonca belirlenen asgari ücret net ve brüt olarak ücretlendirmede uygulanır. 2020 yılı asgari ücret miktarı da 2019 yılı Aralık ayında kamuoyuna bakanlık tarafından açıklandı.
Asgari ücret her yıl, yıl sonunda toplanan komisyon tarafından belirlenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında sendikalar, işveren sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte oluşturulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın asgari ücret net ve brüt miktarı belirlenmektedir.
AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen devilmeye devam ediyor. Fakat son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüsten dolayı yapılan bazı değişiklikler, vatandaşlara asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap aramalarını sağlıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklandı.
ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA NE KADAR?
2020 yılı için asgari ücret net olarak 2324 tl 70 kuruş olarak belirlenmiştir.Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret açıklandı mı? 2021 Asgari ücret brüt ve net fiyatları tahmini kaç tl olacak?
ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı aralık ayında yapılacak olan toplantıda netleşecektir.
2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret açıklandı mı? 2021 Asgari ücret brüt ve net fiyatları tahmini kaç tl olacak?
TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET
Türkiye'de asgari ücret, Türkiye'de bir işçinin kanunca 30 gün üzerinden minimum alması gereken brüt maaştır. Asgari ücretin günlük olarak belirlenmesi esastır. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Haftalık standart çalışma saati 45'tir, bu süre haftanın diğer günlerine sadece bir gün izin yapıldığı varsayılarak eşit dağıtılması durumunda günlük 7 saat 30 dakikadır. Mesai günleri içinde yapılan molalar çalışma süresine eklenmez. Yasal olarak kullandırılması zorunlu en az bir günlük haftalık izin, sanki işçi o gün çalışmış gibi ücretlendirilir. Devlete verilen vergiler kesilerek işçiye "net asgari maaş" ödenir. Kısaca asgari ücret, iş hayatının temel unsurlarından biridir ve uygulanması en düşük sınırı ifade eder.
ASGARİ ÜCRETE DAİR YAKLAŞIMLAR
Klasik liberal ve liberteryen eleştiri:Klasik liberal ve liberteryen ekonomistler, asgari ücretin işsizlik oluşturduğu görüşünü benimsemiştir. Asgari ücretler ne kadar yükselirse, bu ücretleri karşılayamayacak küçük işletme sahipleri o kadar artacaktır. Bunun sonucunda küçük işletmeler daha az işçi çalıştıracak ve bu durum işsizlik oluşturacaktır. Yandaki grafik bu durumu arz talep doğrularıyla göstermektedir.Asgari ücret hem okuyup hem çalışabilecek lise öğrencilerini okuldan ettiği gibi, küçük işler yaparak en azından az bir maaşa çalışabilecek işçileri de pazar dışında bırakmaktadır. Kaçak işçi çalıştırılmasının bir sebebi de asgari ücrettir. Bu sistemle hem kaçak işçiler daha kötü şartlarda çalıştırılmaktadır, hem de devlet bu işçilerden ufak hesaplı (ama geniş hacimli) vergi kaybına uğramaktadır.
ASGARİ ÜCRET 2020 FİYATLARI
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TLİşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TLİşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TLAsgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TLAsgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TLAsgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL2020 AGİ NE KADAR?Bekar 220,62 TLEvli, eşi çalışmayan 264,75 TLEvli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TLEvli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TLEvli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
2020 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?
Ençok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu konusu oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2020 AGİ tablosu aşağıdadır:
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.