Solucan gübresi bir çeşit doğal organik gübredir. Solucanlar, toprağa atılan ve çürümeye başlayan bitki artıklarını, gece toprağın içinde açtıkları kanallara taşıyarak beslenirler. Beslenmeleri sonucunda dışkılarından humus oluşur ve oluşan bu humus toprak verimliliğinin artmasında önemli rol oynar. Bahçe toprağının 1 m2' sinde ortalama 400 adet solucan bulunur ve bu solucanlar bir yılda 2,5 kg humus üretirler.

Solucan gübresi bulunan toprakta solucanlar, her zaman yeni kanallar açarak toprağın sürekli havalanmasını ve yağmur sularının birikmesini sağlarlar. Ayrıca toprağın su tutma kapasitesini arttırıp, toprakta yetişen bitkilerin zararlı bakterilere karşı direncini yükseltirler. Bunun yanı sıra tamamen doğal olan solucan gübresi bitkilere karşı toksik etki yapmaz ve bünyesinde yabancı ot tohumu barındırmaz; toprağın strüktürünü düzenlemeye de yardımcı olur.