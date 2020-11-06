Emekli olduktan sonra Afyonkarahisar'da bu işe başladı! Paraya para demiyor! Türk Silahlı Kuvvetlerinde 20 yıl görev yapan astsubay Orhan Hurma (61), emekli olduktan sonra döndüğü memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yaklaşık 90 milyon solucanla gübre üretiyor. Daha sonra Burdur'dan aldığı 100 bin solucanla, tarladaki sac barakada ilk denemesini yapan Hurma, elde ettiği verim sonrasında barakasını büyüterek üretime devam etti. Solucan gübresi üretimi aktif organik maddeleri değerli bir toprak ıslah maddesi ve bitki besleme kaynağına dönüştürmektedir ve uzun yıllar verimli etkisini sürdürmektedir. Solucan gübresinin bitkisel üretim içinde sebze üretimi, çiçek yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, peyzaj ve bağcılık gibi kullanım alanları vardır.
Yaklaşık 55 bin liralık yatırımla işe başlayan hurma, 15 ayda maliyetini karşılayarak, iyi bir gelir elde etmeye başladı. Kısa sürede işini geliştiren Hurma, şimdi 90 milyondan fazla solucanla, yıllık 100 ton gübre üretiyor. Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce bu işe başladığını söyledi. Emekli olduktan sonra bir süre farklı iş kollarında çalıştığını kaydeden Hurma, "Solucan gübresi işini internette gördüm ve yapmaya karar verdim. Hem çiftçiye katkı anlamında hem de kendim bu işte huzuru bulduğum için yapmaya başladım." dedi.
Ömrü olduğu sürece de bu işe devam edeceğini dile getiren Hurma, şöyle konuştu:
"Buraya her sabah geliyorum. Bunların önce yiyeceklerini, sularını kontrol ederim. Ondan sonra gübre çıkarılacaksa içeriden gübreyi çıkarıp belli nem oranına gelene kadar kurutup makinede çekiyorum. Tartıp, paketleyip satışa sunulacak duruma getiriyorum. Yemi bitiyor, yemini veriyorum, sularını hazırlıyorum, kuyu suyu içerler."
GÜBRELERİ TALEBE GÖRE DEĞİŞİK İLLERE GÖNDERİYORUM'
Solucanların çok hızlı ürediklerini anlatan Hurma, şunları kaydetti:
"Ayda yaklaşık 125, yılda ise 1500 civarında yumurtluyorlar. Bunun yüzde 10 ile 15'i hayatta kalıyor. Benim barakamdaki solucanlar, Türkiye'deki tüm iklimlere uyum sağlayabiliyor. 2016 yılında kış ayında eksi 35'i gördük, yaz döneminde de sıcaklık 50 civarında oluyor. Bu çetin iklim koşullarına rağmen solucanlar herhangi bir zarar görmüyor. Gübrelerini talebe göre farklı illere gönderiyorum."
Solucan Gübresi Nedir?
Günümüzde tarıma karşı yaklaşım, yalnızca topraktan elde edilen mahsullerden faydalanarak ve çeşitli kimyasal maddeleri kullanmaktan sakınmadan üretim yapmaktan ziyade, doğaya zarar vermeden ondan yararlanabilme yeteneği olarak değerlendirilmektedir. Hastalık ve zararlıların kontrolü için hormon takviyeleri, pestisitler ve bitki besin maddeleri gibi kaliteyi ve mahsulü direkt olarak etkileyen maddeler kullanmaktan kaçınmak, doğaya verilen zararların önüne geçme konusunda büyük önem arz etmektedir. Toprakların verimliliği, içeriği, ne ekildiği ve bünyesinde bulunan canlılar ile yakından ilişkilidir. Toprağın barındırdığı ve ekosistemdeki görevi çok büyük olan canlı türlerinden biri de solucanlardır. Toprağın dengesini bozmadan sürekli iyileşmesini sağlayan solucanlar toprak verimliliği için büyük önem taşıyan canlılardır.
Solucan gübresi bir çeşit doğal organik gübredir. Solucanlar, toprağa atılan ve çürümeye başlayan bitki artıklarını, gece toprağın içinde açtıkları kanallara taşıyarak beslenirler. Beslenmeleri sonucunda dışkılarından humus oluşur ve oluşan bu humus toprak verimliliğinin artmasında önemli rol oynar. Bahçe toprağının 1 m2' sinde ortalama 400 adet solucan bulunur ve bu solucanlar bir yılda 2,5 kg humus üretirler.
Solucan gübresi bulunan toprakta solucanlar, her zaman yeni kanallar açarak toprağın sürekli havalanmasını ve yağmur sularının birikmesini sağlarlar. Ayrıca toprağın su tutma kapasitesini arttırıp, toprakta yetişen bitkilerin zararlı bakterilere karşı direncini yükseltirler. Bunun yanı sıra tamamen doğal olan solucan gübresi bitkilere karşı toksik etki yapmaz ve bünyesinde yabancı ot tohumu barındırmaz; toprağın strüktürünü düzenlemeye de yardımcı olur.
Organik bileşenlerden oluşan solucan gübresi, toprak değerlerini iyileştirici etkisinin yanı sıra bitkilere besin maddeleri sağlama sebebiyle, organik yetiştiricilik yapılan bütün alanlarda uygulanması mümkün olan bir gübredir. Günümüzde ''biohumus'' adı da verilen solucan gübresi, çiftlik gübresinin tam olarak yerini alamasa da seracılık yapılan yerlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu organik tarım üretim alanları için çok önemli bir materyaldir. Sertifikalandırılmış organik gübre olarak, rahatlıkla hem meyve hem de sebze üretim alanlarında kullanılabilir. Gübre toprağa karıştığında, toprak bitki besin maddeleri yönünden zenginleşir ve verimliliği artar. Solucan gübresi ayrıca bitkinin büyüme hızını arttırır. Solucan gübresinin bitkisel üretim içinde sebze üretimi, çiçek yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, peyzaj ve bağcılık gibi kullanım alanları vardır.
Solucan gübresi üretimi aktif organik maddeleri değerli bir toprak ıslah maddesi ve bitki besleme kaynağına dönüştürmektedir ve uzun yıllar verimli etkisini sürdürmektedir.