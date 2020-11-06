ŞOK aktüel kataloğu 7 Kasım 2020 ürünleri hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Pamuklu Tek Kişilik Battaniye, Presmix Narenciye Sıkacağı, Alpina İnox Aspiratör, Metal MotifIi Sehpa 2'li ürünleri tercih edilecek ürünler arasında yer alacak. Peki, ŞOK hafta sonu aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi

ŞOK 7 KASIM 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Narenciye Sıkacağı

• Özel açılı kremiyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar

• Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar