Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.11.2020 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2020 22:49
    ABONE OL

    aktüel kataloğu 7 Kasım 2020! ŞOK hafta sonu aktüel kataloğunda hangi indirimler var?

    7 Kaım aktüel kataloğuyla yarın sabah saatlerinden itibaren binlerce şubede yer alacak ürünler belli oldu. ŞOK'ta hafta sonu satışa sunulacak ürünler arasında Presmix Narenciye Sıkacağı, Alpina İnox Aspiratör, 3’lü Kurulama Bezi, LAV Desenli Meşrubat Bardağı, Paşabahçe Snowbox 3’lü Saklama Kabı Seti, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye, Metal MotifIi Sehpa 2’li ve Körük Pipetli Baskılı Bardak bulunuyor. İşte kataloğu 7 Kasım 2020 ürünleri

    takvim.com.tr
    ŞOK hafta sonu aktüel kataloğunda hangi indirimler var?

    ŞOK aktüel kataloğu 7 Kasım 2020 ürünleri hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Pamuklu Tek Kişilik Battaniye, Presmix Narenciye Sıkacağı, Alpina İnox Aspiratör, Metal MotifIi Sehpa 2'li ürünleri tercih edilecek ürünler arasında yer alacak. Peki, ŞOK hafta sonu aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi

    ŞOK 7 KASIM 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Narenciye Sıkacağı

    • Özel açılı kremiyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar
    • Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar

    Elektrikli Izgara
    • 100-260°C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat
    • Yapışmaz ızgara plakası ve tepsi
    • Çıkarılabilir termostat ünitesi
    •Çıkarılabilir yağ damlama tepsisi
    •Kokusuz ve dumansız ızgara özelliği
    •Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
    2000 W

    3'lü Kurulama Bezi

    Çelik Cezve
    • 450 ml • 0,60 mm kalınlık, bakalit sap

    Pamuklu Çift Kişilik Battaniye
    Pamuklu
    180x220 cm

    Kelebek Havluluk
    • DKP şeritten metal
    • 27x14 cm
    • Renk üzeri patineli

    Metal MotifIi Sehpa 2'li
    • 48x35 cm • 48x30 cm
    • Altın sarısı-siyah veya bakır-siyah renk seçenekleriyle

    Baskılı Pipetli Bardak 400 ml

    Çekiçli Bultak
    • Görme, dokunma, kavramsal ve kaba motor becerilerini geliştirir
    • +10 ay

    Nivea Soft Nemlendirici Bakım Kremi 200 ml
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel kataloğu 7 Kasım 2020! ŞOK hafta sonu aktüel kataloğunda hangi indirimler var?