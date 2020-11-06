ŞOK aktüel kataloğu 7 Kasım 2020 ürünleri hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Pamuklu Tek Kişilik Battaniye, Presmix Narenciye Sıkacağı, Alpina İnox Aspiratör, Metal MotifIi Sehpa 2'li ürünleri tercih edilecek ürünler arasında yer alacak. Peki, ŞOK hafta sonu aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi
ŞOK 7 KASIM 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Narenciye Sıkacağı
• Özel açılı kremiyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar
• Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar
Elektrikli Izgara
• 100-260°C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat
• Yapışmaz ızgara plakası ve tepsi
• Çıkarılabilir termostat ünitesi
•Çıkarılabilir yağ damlama tepsisi
•Kokusuz ve dumansız ızgara özelliği
•Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
2000 W
3'lü Kurulama Bezi
Çelik Cezve
• 450 ml • 0,60 mm kalınlık, bakalit sap
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye
Pamuklu
180x220 cm
Kelebek Havluluk
• DKP şeritten metal
• 27x14 cm
• Renk üzeri patineli
Metal MotifIi Sehpa 2'li
• 48x35 cm • 48x30 cm
• Altın sarısı-siyah veya bakır-siyah renk seçenekleriyle
Baskılı Pipetli Bardak 400 ml
Çekiçli Bultak
• Görme, dokunma, kavramsal ve kaba motor becerilerini geliştirir
• +10 ay
Nivea Soft Nemlendirici Bakım Kremi 200 ml