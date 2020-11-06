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    • 06.11.2020 22:12
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,01 değer kazanarak 6 Kasım'ı 1.191,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,01 değer kazanarak 6 Kasım'ı 1.191,96 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alcatel Lucent Teletaş 33,38 35,58 -6,18
    Netaş Telekomünikasyon 21,62 22,84 -5,34
    Gübre Fabrikaları 36,88 38,56 -4,36
    Ülker Bisküvi 21,64 22,14 -2,26
    Halk GMYO 2,54 2,58 -1,55
    Doğan Holding 2,57 2,60 -1,15
    Kordsa Teknik Tekstil 12,01 12,15 -1,15
    Aygaz 11,38 11,51 -1,13
    MLP Sağlık 17,55 17,75 -1,13
    Şekerbank 1,80 1,82 -1,10
    Aksigorta 7,29 7,36 -0,95
    Tekfen Holding 13,88 14,01 -0,93
    Sasa Polyester 16,28 16,43 -0,91
    Karel Elektronik 17,35 17,50 -0,86
    Deva Holding 23,40 23,60 -0,85
    Torunlar GMYO 3,55 3,58 -0,84
    Doğuş Otomotiv 20,66 20,82 -0,77
    Borusan Mannesmann 14,88 14,98 -0,67
    TAV Havalimanları 14,50 14,59 -0,62
    Albaraka Türk 1,69 1,70 -0,59

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 6 Kasım BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler