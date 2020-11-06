Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,01 değer kazanarak 6 Kasım'ı 1.191,96 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,38
|35,58
|-6,18
|Netaş Telekomünikasyon
|21,62
|22,84
|-5,34
|Gübre Fabrikaları
|36,88
|38,56
|-4,36
|Ülker Bisküvi
|21,64
|22,14
|-2,26
|Halk GMYO
|2,54
|2,58
|-1,55
|Doğan Holding
|2,57
|2,60
|-1,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,01
|12,15
|-1,15
|Aygaz
|11,38
|11,51
|-1,13
|MLP Sağlık
|17,55
|17,75
|-1,13
|Şekerbank
|1,80
|1,82
|-1,10
|Aksigorta
|7,29
|7,36
|-0,95
|Tekfen Holding
|13,88
|14,01
|-0,93
|Sasa Polyester
|16,28
|16,43
|-0,91
|Karel Elektronik
|17,35
|17,50
|-0,86
|Deva Holding
|23,40
|23,60
|-0,85
|Torunlar GMYO
|3,55
|3,58
|-0,84
|Doğuş Otomotiv
|20,66
|20,82
|-0,77
|Borusan Mannesmann
|14,88
|14,98
|-0,67
|TAV Havalimanları
|14,50
|14,59
|-0,62
|Albaraka Türk
|1,69
|1,70
|-0,59