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    • Ekonomi
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    • 06.11.2020 22:58
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    indirimlerle dolu! nda hafta sonu hangi indirimler var?

    indirimlerle dolu geliyor. 'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Hun Tahin, Yayla Hazır Yemek Fasulye Pilaki, Eti Tartini Kek Frambuazlı Turta, Activex Sıvı Sabun, Paşabahçe Çay Seti 12 Parça, Elidor Saç Kremi Anında Onarıcı, Ülker İkram Bisküvi Çikolata Kremalı, Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li Spon 20'li, Bolmix Vişne Reçeli, Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi, Milka Bonibon Draje Çikolata yer alıyor.

    takvim.com.tr
    7 Kasım A101 aktüel kataloğu indirimlerle dolu!

    A101 7 Kasım aktüel kataloğuyla yarın raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin listesi belli oldu. A101'de bu hafta sonu Ülker İkram Bisküvi Çikolata Kremalı, Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li Spon 20'li, Paşabahçe Çay Seti 12 Parça, Elidor Saç Kremi Anında Onarıcı ve Activex Sıvı Sabun ürünleri ön planda yer alıyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi...

    7 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

    Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye

    Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi

    Zeo Salamura Siyah Zeytin 1 kg

    Nimet Dondurulmuş Dilimli Patates

    Hanımeller Kurabiye Çeşitleri

    Paşabahçe Çay Seti 12 Parça

    Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri

    Algida dondurma ürünlerinde yeni fırsatlar

    Ottimo Glass For You Kulplu Bardak
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    Haberler Ekonomi 7 Kasım A101 aktüel kataloğu indirimlerle dolu! A101 aktüel kataloğunda hafta sonu hangi indirimler var?