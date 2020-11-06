A101 7 Kasım aktüel kataloğuyla yarın raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin listesi belli oldu. A101'de bu hafta sonu Ülker İkram Bisküvi Çikolata Kremalı, Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li Spon 20'li, Paşabahçe Çay Seti 12 Parça, Elidor Saç Kremi Anında Onarıcı ve Activex Sıvı Sabun ürünleri ön planda yer alıyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi...
7 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU
Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi
Zeo Salamura Siyah Zeytin 1 kg
Nimet Dondurulmuş Dilimli Patates
Hanımeller Kurabiye Çeşitleri
Paşabahçe Çay Seti 12 Parça
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri
Algida dondurma ürünlerinde yeni fırsatlar
Ottimo Glass For You Kulplu Bardak