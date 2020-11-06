A101 7 Kasım aktüel kataloğuyla yarın raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin listesi belli oldu. A101'de bu hafta sonu Ülker İkram Bisküvi Çikolata Kremalı, Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li Spon 20'li, Paşabahçe Çay Seti 12 Parça, Elidor Saç Kremi Anında Onarıcı ve Activex Sıvı Sabun ürünleri ön planda yer alıyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda hafta sonu hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi...

7 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU