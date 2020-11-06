İngiliz turizm dergisi "Rough Guide" Bodrum'un eşsiz bir tatil beldesi olduğunu sayfalarına taşıdı. Bodrum'un denizlerinin ve özellikle koylarının çok özel olduğuna dikkat çeken derginin yayınları da etkisini gösterdi. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni sezon için yapılan erken rezervasyonlar, turizmcileri memnun etti. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, ilçede önümüzdeki yıl turizm sezonunun mayısta başlamasını öngördüklerini ifade etti. Salgın dolayısıyla yurt dışından ilçeye gelemeyen turistlerin olduğunu, telefonda görüştükleri bu kişilerin "Bodrum'u çok özlediklerini" söylediklerini aktaran Kavala, şöyle konuştu: Yurt dışından gelecek misafirlerimiz 2021 turizm sezonu için rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı. Yeni turizm sezonundan beklentilerimiz yüksek. En çok başta İngiltere olmak üzere Rusya ve Ukrayna'dan rezervasyon yaptırılıyor.