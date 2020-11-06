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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 Gazete
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    İngilizlerden çılgınlığı

    İngiliz dergileri, ’un eşsiz olduğunu yazdı. Olağanüstü tatil beldemize, birçok ülkeden talebi yağdı.

    Bodrum çılgınlığı

    İngiliz turizm dergisi "Rough Guide" Bodrum'un eşsiz bir tatil beldesi olduğunu sayfalarına taşıdı. Bodrum'un denizlerinin ve özellikle koylarının çok özel olduğuna dikkat çeken derginin yayınları da etkisini gösterdi. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni sezon için yapılan erken rezervasyonlar, turizmcileri memnun etti. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, ilçede önümüzdeki yıl turizm sezonunun mayısta başlamasını öngördüklerini ifade etti. Salgın dolayısıyla yurt dışından ilçeye gelemeyen turistlerin olduğunu, telefonda görüştükleri bu kişilerin "Bodrum'u çok özlediklerini" söylediklerini aktaran Kavala, şöyle konuştu: Yurt dışından gelecek misafirlerimiz 2021 turizm sezonu için rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı. Yeni turizm sezonundan beklentilerimiz yüksek. En çok başta İngiltere olmak üzere Rusya ve Ukrayna'dan rezervasyon yaptırılıyor.

    GÜZEL İMKANLAR
    Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, "Rezervasyonları yaptırıp pandemi bittiğinde de tahsil edebileceğimiz sistemler geliştirmemiz lazım. Müşteriye kolaylık ve güzel imkanlar sağlarsak sayıyı daha da artırabiliriz" diye konuştu.
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