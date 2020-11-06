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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 Gazete
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    :‘ sektörün yanında"

    , 'kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı' notuyla yaptığı videolu paylaşımda, (YEP) kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan AŞ'nin sektörünün daima yanında olduğunu kaydetti.

    Berat Albayrak, 'kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı' notuyla yaptığı videolu paylaşımda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ'nin sektörünün daima yanında olduğunu kaydetti. Paylaşımda yer alan videoda, 17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi. 'ın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendiği vurgulandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:‘Türk Reasürans sektörün yanında"