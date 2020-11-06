Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı' notuyla yaptığı videolu paylaşımda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ'nin sigorta sektörünün daima yanında olduğunu kaydetti. Paylaşımda yer alan videoda, 17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi. Türk Reasürans'ın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendiği vurgulandı.