Türk Telekom hedef büyüttü

Türk Telekom, Ocak- Eylül döneminde net kârını halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşıdı. Gelirleri Ocak- Eylül döneminde yüzde 19 artışla 20.6 milyar liraya erişen şirket, bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Son 12 ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, 9 ayda abone sayısını 49.5 milyona taşıdı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2020'nin 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam oluşturdu. 2020 için yıllık yüzde 16 gelir büyümesi, 6.6 milyar lira yatırım öngörüyoruz" diye konuştu.
Ümit Önal, "Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız" dedi.
Ümit Önal, "Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız" dedi.