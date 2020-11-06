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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 Gazete
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    hedef büyüttü

    , Ocak- Eylül döneminde net kârını bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşıdı. - Eylül döneminde yüzde 19 artışla 20.6 milyar liraya erişen şirket, bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti.

    Türk Telekom hedef büyüttü
    Türk Telekom, Ocak- Eylül döneminde net kârını bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşıdı. - Eylül döneminde yüzde 19 artışla 20.6 milyar liraya erişen şirket, bu sonuçla yılın 9 aylık dönemindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Son 12 ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, 9 ayda abone sayısını 49.5 milyona taşıdı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2020'nin 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam oluşturdu. 2020 için yıllık yüzde 16 gelir büyümesi, 6.6 milyar lira yatırım öngörüyoruz" diye konuştu.

    , "Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta 'yi öncü yapmaya kararlıyız" dedi.
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