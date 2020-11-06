Gümüş fiyatları 6 Kasım! Gümüş piyasasında son durum nedir? Gümüş kaç TL oldu?

6 Kasım gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gümüş piyasasında son durum merak ediliyor. Gümüş alış ve satış fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki gümüş kaç TL oldu? Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Peki, gümüş fiyatları günü nasıl tamamladı?
6 KASIM GÜMÜŞ FİYATLARI!
Gümüş Gram
ALIŞ(TL) 7,03
SATIŞ(TL) 7,04
EMTIA PİYASALARI GÜNÜ NASIL KAPATTI?
ABD seçimlerinde sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları 1,951 dolara kadar yükseldikten sonra 1,940 dolar sınırına çekildi.
ABD'de petrol stoklarının, artış beklenmesine karşın sürpriz bir şekilde 8.0 milyon varil dolayında düştüğünü gösteren verilerin ardından yükselen petrol fiyatları ise, seçim belirsizlikleri ve finansal destek paketine ilişkin endişelerle gelen satışların etkisiyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.30 düşüşle 39.86 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.12 düşüşle 37.78 dolar,
- altın yüzde 0.53 düşüşle 1,939.07 dolar,
- gümüş yüzde 1.14 düşüşle 25.09 dolar,
- bakır yüzde 0.44 artışla 6,865.00 dolar,
- platin yüzde 0.23 düşüşle 894.11 dolar,
- paladyum yüzde 0.62 artışla 2,399.48 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 525 liraya, çeyrek altın 861 liraya, Cumhuriyet altını da 3,431 liraya yükseldi.
PİYASALARDA SON DURUM
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 524 bin 250 lira, en yüksek 536 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 536 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 203 milyon 110 bin 538,35 lira, işlem miktarı ise 2.274,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 218 milyon 572 bin 807,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü.