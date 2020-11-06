Döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar akşam saatlerinde dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,4260 liradan, avro 9,9520 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu. İşte dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 536 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 524 bin 250 lira, en yüksek 536 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 536 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 203 milyon 110 bin 538,35 lira, işlem miktarı ise 2.274,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 218 milyon 572 bin 807,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 12.584 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.925 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 4.993 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 19.778 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 6.932 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1839 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,3137 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin izleneceğini söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Küresel pay piyasalarında ABD seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık hedefini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin fiyatlamalar öne çıkarken, Asya tarafında endekslerin dalgalı bir seyir izlediği görüldü.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.313 puandan kapandı.
Japonya'da hanehalkı tüketim harcamalarının eylülde yıllık bazda düşüşünü sürdürmesine karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak haftayı 24.325 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 103,4 ile 12 Mart'tan bu yana en düşük seviyede seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 41.833 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.417 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 25.674 puanda bulunuyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4260 liradan, avro 9,9520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4240 liradan alınan dolar, 8,4260 liradan satılıyor. 9,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu.