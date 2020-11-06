Borsa günü yükselişle tamamladı | 6 Kasım BIST 100 son durum

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini belirterek, seçim sonuçlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile Çin'de ve ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.