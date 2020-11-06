Yarım kilo fiyatı bilezikle kapışıyor aşırı kıymetli! Bu baharatı alıp satan turnayı gözünden vurdu

Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor. Geniş alanlara ekimi yapılan bu baharat pilavdan çaya tıptan tekstil sektörüne kadar pek çok alanda aktif olarak kullanılıyor. Kuyumcularda bulunan hassas terazilerle tartılan bu ürün gram gram satılıyor. Fiyatı ise duyanları şaşırtacak türden. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor. Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL'yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.

YARIM KİLO FİYATI BİLEZİKLE KAPIŞIYOR

İran'dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.