Yüzde 10'a çıkabileceği konuşuluyor! 2021 yılında emekliye yatırılan ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

2021 yılı için geri sayım devam ederken emekliler bir yandan maaşlarına yapılacak zam oranını diğer yandan da ek ödeme tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde 382 liraya varan artış görülecek.Peki, 2021 yılında emekliye yatırılan ek ödeme tutarı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler

SON GELİŞMELER

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.