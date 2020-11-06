2021 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir yandan da emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez emeklilerin maaşlarına zam yapılıyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.62 olurken, memurlara ve memur emeklilerine 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kasım ve Aralık verilerine göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Peki, 2021 yılında zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
2021 YILINDA ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.
Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.
SADECE 2 VERİ KALDI
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı.
Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.
EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.