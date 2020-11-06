2021 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir yandan da emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez emeklilerin maaşlarına zam yapılıyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.62 olurken, memurlara ve memur emeklilerine 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kasım ve Aralık verilerine göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Peki, 2021 yılında zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 YILINDA ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.