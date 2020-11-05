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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 14:05
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    • 05.11.2020 14:15
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı : A.Ş. sektörümüzün daima yanında!

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , hesabından Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen A.Ş. hakkında paylaşımda bulundu.



    Hazine ve Maliye Bakanı , hesabından Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen A.Ş. hakkında paylaşımda bulundu.




    Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı, Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında!