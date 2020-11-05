



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans A.Ş. hakkında paylaşımda bulundu.

🔋Kapasite

✅Teminat

♾ Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı



Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında... pic.twitter.com/X8prpRdor2