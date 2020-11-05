18 taksitle ödenebilecek! Vergi yapılandırma nasıl olacak? Hangi borçlar yapılandırılacak?

Vergi yapılandırma nasıl olacak? Hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi borcu yapılandırma için 10 maddelik düzenleme kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları 18 taksitle ödenebilecek. Vatandaşlar sahip oldukları borçları kolaylıkla yapılandırabilecek. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları gibi cezalar da yapılandırma kapsamına alınacak.

VERGİ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak yasa teklifi verildiğini açıkladı. Yasa teklifi kapsamında 500 milyar büyüklüğünde geniş bir yapılandırma planın devreye sokulmasına hazırlanılıyor. Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği vergi yapılandırma teklifinin aynı zamanda ödeme için 18 ay taksit imkanı da sunulacağını söyledi.