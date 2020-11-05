Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.11.2020 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2020 16:21
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bu geceden itibaren itibaren geçerli olmak üzere e 10 kuruş geldi

    Gelen son dakika haberine göre; e bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş geldi. Motorine gelen 10 kuruşluk zam bu geceden itibaren pompa fiyatına yansıyacak.

    Motorine zam

    in litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş geldi.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE MOTORİN FİYATLARI
    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,18 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bu geceden itibaren itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş zam geldi