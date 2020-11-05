Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düştü.