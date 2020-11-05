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    • 05.11.2020 16:26
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    Kasım ayı ne kadar oldu? 2020 model , , , fiyat listesi

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte sıfır araç alacak olanlar markalar tarafından yapılan kampanyaları ve duyurulan fiyat listelerini öğrenerek ona göre adım atmak istiyor. Türkiye'de çok tercih edilen araba markalarından birisi ise Dacia oluyor. , , , modelllerini ülkemizde satışa sunan firma Kasım ayı yeni fiyat listesini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Kasım ayı ne kadar oldu? 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesi

    takvim.com.tr
    Kasım ayı Dacia araba fiyatları ne kadar oldu?

    Kasım ayı Dacia araba fiyatları, sıfır model otomobil almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde pek çok modelini farklı seçeneklerle satışa sunan Dacia Kasım ayı araba fiyat listesini internet sitesi üzerinden açıkladı. Bu bağlamda araba almak isteyenler modellerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kasım ayı Dacia araba fiyatları ne kadar oldu? 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesini haberimizin içerisinde sizin için derledik. İşte 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesi

    KASIM AYI DACİA ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesi...

    DUSTER

    2020 Model
    Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
    Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 : 177.900 ₺
    Comfort ECO- G 115 bg 4x2: 184.900 ₺
    Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: 221.900 ₺

    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 298.900 ₺
    Prestige ECO- G 115 bg 4x2: 193.900 ₺
    Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 218.900 ₺
    Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 312.900 ₺

    LODGY

    2020 Model
    Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
    Ambiance ECO-G 110 bg 5 koltuklu: 175.900 ₺
    Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu: 180.900 ₺
    Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 5 koltuklu: 210.900 ₺

    Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 7 Koltuklu: 215.900 ₺
    Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg 7 Koltuklu: 220.900 ₺

    Sandero
    2020 Model
    Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
    Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 159.900 ₺
    Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp: 164.900 ₺

    DOKKER COMBİ
    2020 Model
    Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
    Ambiance ECO-G 110 bg: 140.900 ₺
    Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 158.900 ₺
    Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.900 ₺

    DOKKER VAN

    2020 MODEL

    Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
    Ambiance ECO-G 110 bg: 129.900 ₺
    Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 140.900 ₺

    (Fiyatlar Dacia'nın resmi internet sitesinden alınmıştır.)
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