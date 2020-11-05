Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merak konusu oldu. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.10 artışla 14,283.73 dolara yükselerek yeniden 14,000 dolar sınırını aştı ve haftalık kazanımını yüzde 7.57 düzeyine yükseltti. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 264.73 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte son durum...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto parala yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 14,500 doları da aştı.