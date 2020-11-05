Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merak konusu oldu. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.10 artışla 14,283.73 dolara yükselerek yeniden 14,000 dolar sınırını aştı ve haftalık kazanımını yüzde 7.57 düzeyine yükseltti. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 264.73 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte son durum...
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto parala yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 14,500 doları da aştı.
Bitcoin yüzde 5.91 artışla 14,526.63 dolara kadar yükseldi ve piyasa hacmi 270 milyar dolara ulaştı.
Kripto para madenciliğindeki gelişmelere bağlı olarak, Bitcoin madenciliği maliyetlerinin Haziran'dan bu yana önemli ölçüde düştüğünü gösteren veriler de kripto para biriminin yükselişini destekledi. Yeni açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Bitcoin madenciliği maliyetleri bu dönemde yüzde 16 düştü.
ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal'ın da yakınlarda yaptığı açıklamada, kendi sistemlerinin kullanılarak kripto para transferlerine izin vereceğini duyurmasının ardından yükselerek, son iki yılın en yüksek düzeylerini gördü.
Son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32'sinin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.
Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 10 milyar dolar dolayında artışla 410.05 milyar dolara kadar yükselerek yeniden 400 milyar dolar sınırını geçti.
Kripto para piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de hızlı tırmanışla 960.42 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,594 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,272 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 5.91 artışla 14,526.63 dolar,
2.Ethereum yüzde 4.60 artışla 403.30 dolar,
3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.54 artışla 0.24 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 0.85 artışla 244.63 dolar,
6.Chainlink yüzde 1.99 artışla 10.54 dolar,
7.Binance Coin yüzde 3.71 artışla 27.53 dolar,
8.Litecoin yüzde 3.08 artışla 55.40 dolar,
9.Polkadot yüzde 2.81 artışla 4.15 dolar,
10.Cardano yüzde 2.54 artışla 0.09 dolardan işlem görüyordu.