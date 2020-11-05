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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 11:02
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    • 05.11.2020 11:02
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    unda gümrük vergileri düşürüldü

    unda gümrük vergileri düşürüldü. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Gümrük vergileri...

    Karar uyarınca, dünyada ve 'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla unda uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

    Buna göre, mercimekteki yüzde 19,3 gümrük vergisinin 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanmasına karar verildi.

    Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3 10 avro/100 kilogram net olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu da 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

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    Haberler Ekonomi Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü