KONUT HESABI İLE DEVLET TEŞKİVİ HİBE PARA DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR, HANGİ BANKALARDA KONUT HESABI AÇILIR?

Devlet bankaları başta olmak üzere hemen hemen tüm bankalarda konut hesabı hizmeti bulunmaktadır. Günümüzde emlak haberleri alanında en çok takip edilen konular arasında yer alan hibe para ödemesi yapılan hesapta düzenli para birikimi esastır.

Birikim hesabı kategorisinde açılan konut hesabı sadece Türk vatandaşları tarafından açılabilmekte olup hesapta birikilen tutara ek olarak 28 bin 548 liralık hibe para desteği alınması için hesapta en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.