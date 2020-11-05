Aktif iş hayatınız boyunca sosyal güvenlik kurumlarına yaptığınız prim ödemeleri sonucunda emekli olmayı isteyebilirsiniz. Ancak bazen aktif iş hayatınızda emeklilik dönemi için herhangi bir prim ödemesini farklı gerekçelerle yapmamış da olabilirsiniz.

İşte bu durumda sosyal devlet anlayışını ilke edinmiş ülkeler, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar.

Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor. Bu doğrultuda 65 yaş aylığı olarak ifade edilen maaş verilir.