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    • 05.11.2020 13:54
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    ! ürünlerde bu hafta neler var?

    yayınlandı ve merakla incelenmeye başlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği nda yine birbirinden güzel be uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. Her Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle çocukları mutlu eden ürünler ön plana çıkıyor, çizgi film karakterli giyim ve oyuncak ürünleri ilgi görüyor. İşte heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2020 kataloğu…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz araştırma konusu oldu. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri sabahın ilk saatlerinde gidip almak isteyenler alacaklarını belirliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Kişisel bakım, ev aletleri, çocuk ürünleri, mutfak servisleri gibi daha pek çok ürün 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 KASIM 2020

    Casilda HomeBanyo Havlusu
    • 70x140 cm
    • %100 pamuk

    Sarar BattaniyeÇift Kişilik Skoç Battaniye
    • %60 pamuk, %20 akrilik, %20 polyester
    • 180x220 cm

    Kısa Fermuarlı Çocuk Polar
    • 7/8-9/10-11/12 yaş

    İncili Peluş Terlik Kadın
    • 36-40 numara

    MimilosKatlanır Masa
    • 18 mm 1. sınıf suntalam tabla
    • Bağlantı profili güçlü dengeli katlanır ayaklar

    Kristal Küçük Kayık Tabak

    Casilda HomeBornoz Erkek-Kadın
    • Kadın: S/M - L/XL; Erkek: L/XL - XXL
    • %100 pamuk

    100 Parça Puzzle

    Piccolo Mondi
    Aksesuarlı Oyuncak Bebek
    • Farklı çeşitlerde

    Mermer Desenli Banyo Seti 5 Parça
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?