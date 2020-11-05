BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz araştırma konusu oldu. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri sabahın ilk saatlerinde gidip almak isteyenler alacaklarını belirliyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Kişisel bakım, ev aletleri, çocuk ürünleri, mutfak servisleri gibi daha pek çok ürün 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 KASIM 2020
Casilda HomeBanyo Havlusu
• 70x140 cm
• %100 pamuk
Sarar BattaniyeÇift Kişilik Skoç Battaniye
• %60 pamuk, %20 akrilik, %20 polyester
• 180x220 cm
Kısa Fermuarlı Çocuk Polar
• 7/8-9/10-11/12 yaş
İncili Peluş Terlik Kadın
• 36-40 numara
MimilosKatlanır Masa
• 18 mm 1. sınıf suntalam tabla
• Bağlantı profili güçlü dengeli katlanır ayaklar
Kristal Küçük Kayık Tabak
Casilda HomeBornoz Erkek-Kadın
• Kadın: S/M - L/XL; Erkek: L/XL - XXL
• %100 pamuk
100 Parça Puzzle
Piccolo Mondi
Aksesuarlı Oyuncak Bebek
• Farklı çeşitlerde
Mermer Desenli Banyo Seti 5 Parça