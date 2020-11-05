İşsize-çalışana ödeme zamanı

İşsizlere, kısa çalışma yapanlara, ücretsiz izinde olanlara ödeme zamanı geldi. Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapıldı. IBAN bilgilerini İŞKUR'a iletenlerin ödemeleri hesaplarına yatırıldı.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de 9-10 Kasım'da gerçekleştirilecek. İşsizlik maaşı alanlara bin 168 ile 2 bin 336 lira arasında ödeme yapılırken, kısa çalışma ödeneği de bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında. Nakdi ücret desteği ise bin 168 lira.