İşsize-çalışana ödeme zamanı







IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de 9-10 Kasım'da gerçekleştirilecek. İşsizlik maaşı alanlara bin 168 ile 2 bin 336 lira arasında ödeme yapılırken, kısa çalışma ödeneği de bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında. Nakdi ücret desteği ise bin 168 lira.





