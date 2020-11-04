A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilirken özellikle teknoloji ürünlerindeki çeşitlilik ilgi çekiyor. A101'de bu hafta Reeder P13 akıllı telefon, Piranha Kulak İçi Kulaklık, Xiaomi Eardbuds Bluetooth Kulaklık ve PHILIPS 10.000 mAh Powerbank ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünleri

A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU