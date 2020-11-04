A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilirken özellikle teknoloji ürünlerindeki çeşitlilik ilgi çekiyor. A101'de bu hafta Reeder P13 akıllı telefon, Piranha Kulak İçi Kulaklık, Xiaomi Eardbuds Bluetooth Kulaklık ve PHILIPS 10.000 mAh Powerbank ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünleri
A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap
SEG No-Frost Buzdolabı
REGAL Büro Tipi Buzdolabı
Aprilla Erkek Bakım Seti
Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü
Dijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü
Katlanabilir Süzgeç
Vip Mop Temizlik Kova Seti
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri