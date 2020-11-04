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    • 04.11.2020 23:46
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    ürünlerindeki fırsatlar duyuruldu! İşte 'de haftanın indirimleri

    ürünlerindeki fırsatlar duyuruldu. Teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği 'de haftanın indirimli ürünleri arasında Samsung 55" 4K UHD Curved TV, HI-LEVEL 49" HD Anroid Smart LED TV, Xiaomi Eardbuds Bluetooth Kulaklık, Reeder P13 akıllı telefon, PHILIPS 10.000 mAh Powerbank, Piranha Duvar Şarjı ve Piranha Kulak İçi Kulaklık bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte fiyat listesi

    takvim.com.tr
    A101 5 Kasım aktüel kataloğu fırsatları duyuruldu!

    A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilirken özellikle teknoloji ürünlerindeki çeşitlilik ilgi çekiyor. A101'de bu hafta Reeder P13 akıllı telefon, Piranha Kulak İçi Kulaklık, Xiaomi Eardbuds Bluetooth Kulaklık ve PHILIPS 10.000 mAh Powerbank ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünleri

    A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

    SEG No-Frost Buzdolabı

    REGAL Büro Tipi Buzdolabı

    Aprilla Erkek Bakım Seti

    Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü

    Dijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü

    Katlanabilir Süzgeç

    Vip Mop Temizlik Kova Seti

    Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri
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    Haberler Ekonomi A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar duyuruldu! İşte A101'de haftanın indirimleri