SON DAKİKA: Binlerce kişiye yapılandırma müjdesi: Kapsam genişliyor

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

YAPILANDIRMADAN ÇİFTÇİ VE ORMAN KÖYLÜLERİ DE FAYDALANABİLECEK

AK Parti'li milletvekillerin verdiği önergeyle vergi borçlarının yapılandırılmasının kapsamı genişletildi.

Buna göre belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.