Döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar akşam saatlerinde dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,4720 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,9530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9550 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8980 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 522 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 517 bin 900 lira, en yüksek 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 522 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 584 milyon 401 bin 936,91 lira, işlem miktarı ise 3.052,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 586 milyon 131 bin 909,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 12.455 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artışla 5.906 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 4.975 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 19.607 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 kazançla 6.847 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1752 seviyesinden işlem görüyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının ardından sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,3013 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, BoE'nin tahvil alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline yükseltmesinin ardından gözlerin bu akşam faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildiğini söyledi.
BoE'nin tahvil alım programını genişletmesine gerekçe olarak, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma oranının artması kapsamında alınan kısıtlama kararları"nı gösterdiğini aktaran analistler, bankanın gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği ve enflasyon görünümünün zayıflaması durumunda gereken her türlü ek önlem almaya hazır olduğu mesajını verdiğini vurguladı.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarının halen kesinleşmemesi nedeniyle küresel çapta pay piyasalarında belirsizlik ve oynaklıkların artmasına karşın, seçim sonrası teşvik paketinin yeniden gündeme geleceği beklentileri risk iştahını artırdı.
Bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı öncesinde Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 3.317 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 yükselerek 24.105 puandan kapandı. Dolar/Yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 104,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 41.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 kazançla 25.540 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 artışla 2.407 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken, ABD hampetrol stoklarının düştüğüne ilişkin verinin açıklanmasının ardından 40 doların üzerine yükselen Brent petrol ve yeniden 1,900 doların üzerine yükselen altın, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Gedik Yatırım'ın analizinde, petrol fiyatlarının dünkü yükselişin ardından, yeni günde zayıf hareket ettiğine işaret edilerek, "ABD seçim sonucu hala kesinleşmedi ancak Biden'ın önde olduğu görülüyor. Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların sandalye sayılarını koruduğu belirtiliyor. Olası Biden kazanması durumunda, seçim sonrasında büyük bir teşvik paketi açıklanmayabilir ihtimali piyasalarda konuşuluyor. Cumhuriyetçilerin bu durumu zorlaştırabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu ihtimalin etkisi petrol fiyatları açısından olumsuz yorumlanıyor" denildi.
Analizde, ABD seçimlerine ilişkin gelişmelerin altın üzerinde bir baskı yarattığı için altın yatay hareket ettiğine işaret edilerek, "Altın için seçimin kesin sonucu ve sonrasındaki beklentiler önemli olacaktır. Bugün için İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Merkez Bankalarından gelecek açıklamalar takip edilmeli" diye eklendi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 40.62 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.40 düşüşle 38.61 dolar,
- altın yüzde 0.16 artışla 1,907.92 dolar,
- gümüş yüzde 1.30 artışla 24.21 dolar,
- bakır yüzde 0.82 artışla 6,835.00 dolar,
- platin yüzde 0.55 artışla 876.84 dolar,
- paladyum yüzde 0.95 artışla 2,307.09 dolar düzeyindeydi.