Döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar akşam saatlerinde dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,4720 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,9530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9550 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8980 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?