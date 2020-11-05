Altın her dönem yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan altın fiyatlarındaki son durum bu bağlamda merak konusu oluyor. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 522 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım canlı altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|518,80
|519,00
|523,80
|524,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.419,00
|3.440,00
|3.452,00
|3.473,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|473,15
|477,15
|477,70
|481,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.341,00
|3.361,00
|3.373,00
|3.393,00
|Yarım Ziynet
|1.670,00
|1.680,00
|1.687,00
|1.697,00
|Çeyrek Ziynet
|835,00
|840,00
|843,00
|848,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 522 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 517 bin 900 lira, en yüksek 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 522 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 584 milyon 401 bin 936,91 lira, işlem miktarı ise 3.052,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 586 milyon 131 bin 909,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.942,20 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.942,20 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 522 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4358 lira, satışta 8,4696 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4493 lira, satışta 8,4832 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,38'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823 sterlin/dolar paritesi 1,3090, dolar/yen paritesi de 103,72 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 artarak 41,49 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken, ABD hampetrol stoklarının düştüğüne ilişkin verinin açıklanmasının ardından 40 doların üzerine yükselen Brent petrol ve yeniden 1,900 doların üzerine yükselen altın, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Gedik Yatırım'ın analizinde, petrol fiyatlarının dünkü yükselişin ardından, yeni günde zayıf hareket ettiğine işaret edilerek, "ABD seçim sonucu hala kesinleşmedi ancak Biden'ın önde olduğu görülüyor. Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların sandalye sayılarını koruduğu belirtiliyor. Olası Biden kazanması durumunda, seçim sonrasında büyük bir teşvik paketi açıklanmayabilir ihtimali piyasalarda konuşuluyor. Cumhuriyetçilerin bu durumu zorlaştırabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu ihtimalin etkisi petrol fiyatları açısından olumsuz yorumlanıyor" denildi.
Analizde, ABD seçimlerine ilişkin gelişmelerin altın üzerinde bir baskı yarattığı için altın yatay hareket ettiğine işaret edilerek, "Altın için seçimin kesin sonucu ve sonrasındaki beklentiler önemli olacaktır. Bugün için İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Merkez Bankalarından gelecek açıklamalar takip edilmeli" diye eklendi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 40.62 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.40 düşüşle 38.61 dolar,
- altın yüzde 0.16 artışla 1,907.92 dolar,
- gümüş yüzde 1.30 artışla 24.21 dolar,
- bakır yüzde 0.82 artışla 6,835.00 dolar,
- platin yüzde 0.55 artışla 876.84 dolar,
- paladyum yüzde 0.95 artışla 2,307.09 dolar düzeyindeydi.