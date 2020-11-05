Altın her dönem yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan altın fiyatlarındaki son durum bu bağlamda merak konusu oluyor. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 522 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım canlı altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?