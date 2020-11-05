Mavi Dalga nedir? Mavi Dalga piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga senaryosunda doların nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD seçimlerinden sonra Mavi Dalga'nın olabileceği yönünde beklenti oluştu. Mavi Dalga senaryosu Demokrat Parti'nin seçimde üstünlüğü almasıyla oluşabilecek bir ihtimal.
MAVİ DALGA NEDİR?
Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius'un 6 Ekim 2020 Salı günü yayınladığı bir müşteri notunda, ABD Başkan Adayı Joe Biden şirket vergilerini ne kadar artırsa da Mavi Dalga yönetiminin çıkaracağı teşvik paketinin bunu geride bırakacağı yönümde açıklama yaptı. Bu paketin en az 2 trilyon dolar değerinde olacağını açıklayan Hatzius, bu bölümün daha fazla bir harcama programının bir kısmı olduğunu açıkladı.
Mavi Dalga, Hatzius'un yorumuyla piyasalarda olumlu sonuçlar doğuracak gibi görünse de, piyasalardaki diğer aktörler aynı yönde düşünmüyor.
Credit Suisse'in 30 Eylül'de yayımladığı dördüncü çeyrek kur görünümü raporunda, olası bir Mavi Dalga senaryosunda piyasaların ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde dalgalı bir hareket görünümü beklediği açıklanıyordu. Ama banka Fed'in daha yüksek faiz oranları için çok az alanı olduğunu ve bu nedenle doların güçlenemeyeceğini açıklıyordu.
MAVİ DALGA PİYASALARI NASIL ETKİLER?
BMO Capital Avrupa FX Stratejisi Müdürü Stephen Gallo, Kuzey Amerika'da açıklama yapan birçok yatırımcının Mavi Dalgayı en olası senaryo olarak gördüklerini ifade ediyor, fakat ABD dışındaki yatırımcıların anket verilerine şüpheyle yaklaştıklarını bundan ötürü uluslararası yatırımcılar tarafında belirsizlikler olduğunu açıkladı.
"Beklenen vergi, düzenleme ve enerji politikaları değişiklikleri nedeniyle, olası bir Mavi Dalgayı ABD doları için negatif görüyoruz" diyen Gallo, doların değer kaybının diğer ekonomilerin yaşadığı ekonomik, mali, büyüme kaynaklı ve ticaretle ilgili zorluklar düşünüldüğünde sınırlı olacağını söyledi.
Gallo son olarak, "Kasım ayından seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak küresel ekonomik ortamın 'deflasyon riski'ne doğru ilerlediğini görme eğilimindeyiz ve bu risklerde genelde ABD doları için destekleyici olur" diye belirtti.
Rabobank FX Strateji Direktörü Jane Foley ise Cumhuriyetçilerin kazanmasının piyasaları olumlu etkileyeceğini açıkladı. Foley Mavi Dalga hakkında yaptığı yorumda;
"Normal zamanlarda böyle bir galibiyet risk iştahını artırır ve güvenli liman ABD dolarından çıkışı hızlandırırdı" diyen Foley, şimdiyse Trump'ın seçimi kazanması halinde Avrupa gibi bölgelerle artabilecek ticaret gerginlikleri ve mali politika temelli nedenlerle bunun pek mümkün olmadığını söyledi.
Başkan Trump'ın sonlandırdığı mali teşvik paketi görüşmelerinde Cumhuriyetçilerin harcamaları kısmaya çalıştığını belirten Foley, "Eğer böyleyse Mavi Dalga beraberinde ekonomik büyümeyi körükleyecek ve risk iştahını artıracak daha fazla mali teşvik paketini de getirebilir" diye ekledi.
Bunlara göre ABD dolarını değerlendiren Foley, Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi sorusuna; "Böyle bir ortamda daha zayıf bir ABD doları bekleyebiliriz. Yine de bu aşağı yönlü hareket, büyük bir mali teşvik paketinin parasal genişleme ihtiyacı üzerindeki baskıyı sileceği varsayımlarıyla çelişirse, sınırlı kalabilir" dedi.