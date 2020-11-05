Mavi Dalga nedir? Mavi Dalga piyasaları nasıl etkiler?

MAVİ DALGA PİYASALARI NASIL ETKİLER?

BMO Capital Avrupa FX Stratejisi Müdürü Stephen Gallo, Kuzey Amerika'da açıklama yapan birçok yatırımcının Mavi Dalgayı en olası senaryo olarak gördüklerini ifade ediyor, fakat ABD dışındaki yatırımcıların anket verilerine şüpheyle yaklaştıklarını bundan ötürü uluslararası yatırımcılar tarafında belirsizlikler olduğunu açıkladı.

"Beklenen vergi, düzenleme ve enerji politikaları değişiklikleri nedeniyle, olası bir Mavi Dalgayı ABD doları için negatif görüyoruz" diyen Gallo, doların değer kaybının diğer ekonomilerin yaşadığı ekonomik, mali, büyüme kaynaklı ve ticaretle ilgili zorluklar düşünüldüğünde sınırlı olacağını söyledi.

Gallo son olarak, "Kasım ayından seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak küresel ekonomik ortamın 'deflasyon riski'ne doğru ilerlediğini görme eğilimindeyiz ve bu risklerde genelde ABD doları için destekleyici olur" diye belirtti.