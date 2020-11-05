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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 12:59
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    • 05.11.2020 12:59
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    ! Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar!

    yayınlandığından bu yana büyük ilgi görüyor ve vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. Birbirinden çeşitli ürünleri en uygun fiyattan sunan marketlerinin aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar var. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine, kıyafetten dekorasyona pek çok ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz. İşte aktüel ürünler kataloğu…

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    CarrefourSA 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar!

    CarrefourSA 5 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Evinizin pek çok ihtiyacını uygun fiyata almak için CarrefourSA marketlerinde 11 Kasım tarihine kadar sürecek indirimlere göz atabilirsiniz. Yüzlerce üründe indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor, peki CarrefourSA 5 Kasım aktüel ürünlerde neler var? Özellikle beyaz eşya ve gıda ürünlerindeki fırsatlar büyük ilgi görüyor. CarrefourSA 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor

    CARREFOURSA 5 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    ET ÜRÜNLERİNDE FIRSATLAR

    ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER

    İÇECEK KAMPANYALARI

    MUTFAK İHTİYAÇLARINIZ İÇİŞN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER

    TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE GİYİMDE KAMPANYALAR

    BEYAZ EŞYADA FIRSATLAR

    KIŞ İÇİN ISITICI ÜRÜNLER VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

    TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE UYGUN FİYAT

    KAHVALTILIK ÜRÜNLERDE BOL ÇEŞİT

    TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ
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    Haberler Ekonomi CarrefourSA 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu! Yüzlerce üründe indirimli fiyatlar!